Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 16:08

Kuşlubahçe Mahallesine yeni ilkokul yapılacak

Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Kuşlubahçe Mahallesinde yapılması planlanan ilkokul binası için belediyeye ait olan arsanın bedelsiz bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Kuşlubahçe Mahallesine yeni ilkokul yapılacak

03 Mayıs 2018 16:08


Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Başkan Çelik, meclis üyelerine geçtiğimiz ay yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kuşlubahçe Mahallesi’ndeki bin 63 metrekarelik arsaya 16 derslik bir ilkokul yapılması için belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi oy birliği ile kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından alana 16 derslikli bir ilkokul yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç