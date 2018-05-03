Kuşlubahçe Mahallesine yeni ilkokul yapılacak

Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Başkan Çelik, meclis üyelerine geçtiğimiz ay yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kuşlubahçe Mahallesi’ndeki bin 63 metrekarelik arsaya 16 derslik bir ilkokul yapılması için belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi oy birliği ile kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından alana 16 derslikli bir ilkokul yapacak.