Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 metre derinliğindeki susuz kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Poyrazdamları Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Ali Çoğan'ın otlatmak için salıverdiği koyunlardan biri, 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çoğan'ın koyunu kurtarmak için gösterdiği çaba sonuçsuz kalınca, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, koyunu kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

Çoğan, kuyuya düşen koyununu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.