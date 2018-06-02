LGS maratonu sona erdi

sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 2 ayrı oturumda ter döktü. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı 22 Haziran tarihini heyecanla beklemeye başladı.

Türkiye genelinde ilk defa bu yıl uygulanan Liselere Geçiş Sınavı için Selendi’de de ilk defa öğrenciler ter döktü. Selendi’de 8’inci sınıfta okuyan 303 öğrenci Selendi Çok Programlı Anadolu lisesinde 17 salonda 38 görevli öğretmen gözetiminde sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm halinde sınava tabi tutuldu. Sabah saat 9.30’da başlayan sınavda sözel ve Türkçeden 20 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10, İngilizceden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinden 10 olmak üzere toplam 50 soru, 2. bölümde ise Matematikten 20 ve Fen Bilgisinden 20 soru olmak üzere toplam 40 soruyu cevaplandırdı. Sınavın sözel bölümü için öğrencilere 75 dakika, sayısal bölümü için ise 60 dakika verildi. Tüm tedbirlerin alındığı sınav maratonunda öğrenciler salonlarda iyi bir okula yerleşebilmek için ter dökerken aileleri de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi. Sınava giren öğrencilerin okudukları okulların idarecileri de sınava giren öğrencilerine destek olmak için okul bahçesinde hazır bulundu.