LGS’ye giren çocuklarına dualarıyla destek oldular

Manisa’da 908 salonda 15 bin 700 öğrencinin girdiği sınavda hem öğrencilerin hem de ailelerin oldukça heyecanla oldukları görüldü. Sınava giren çocuklarını okul bahçesinde Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek bekleyen ailelerin tek isteği evlatlarının iyi bir lisede eğitimlerine devam etmesi oldu.

Liseye geçiş için ortaöğretim son sınıf öğrencilerine uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilen merkezi sınav, bugün iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Manisa’da 908 salonda yapılan sınavda 15 bin 700 öğrenci girerken Türkiye genelinde açıklanan 126 bin boş kontenjan için 996 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

Çoktan seçmeli 90 sorunun yöneltileceği sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Sınav sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağı öğrenildi.

Sabah erken saatlerde okul binalarına gelen öğrenciler bu sene ilk defa uygulanacak yeni sistemle sınava girdikleri için heyecanlı olduklarını dile getirirken 4 yıl boyunca iyi bir lisede eğitim öğretim görebilmek için hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını sınav sonrası almayı umut ettiklerini söyledi.

Sınava giren çocuklarını okul bahçelerinde Kur’an okuyup dua ederek bekleyen velilerin heyecanlarının ise çocuklarından daha fazla olduğu görüldü. Tek isteklerinin çocuklarının iyi bir lise eğitimi alarak hayatlarına yön vermek olduğunu anlatan veliler sınav boyunca çocukları için dualarını eksik etmedi.

Bu arada 3 Haziran Pazar günü ise Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavının yapılacağı ve Manisa’da 1057 salonda gerçekleştirilecek olan bu sınava da 18 bin 592 öğrencinin gireceği öğrenildi.