Lise öğrencileri interaktif eğitim bilgisayarı tasarladı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencileri Akhisar'da katıldıkları 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Liseler Arası Robotik Yarışmasında, tasarladıkları 3 duyu organına hitap eden ‘İnteraktif Eğitim Bilgisayarı' projesiyle ikinci oldu. Kula Kaymakamı Kemal Duru ise öğrencileri okulda ziyaret ederek, öğrencileri tebrik etti.

Akhisar ilçesinde düzenlenen 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Liseler Arası Robotik Yarışmasına, Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencileri Salim Şentürk ve Hüseyin Erken, bilişim teknolojileri alan şefi Halil Şenel danışmanlığında hayata geçirdikleri ‘İnteraktif Eğitim Bilgisayarı' ile katıldılar. Manisa'nın ilçelerinden katılan okullar arasında onlarca projenin yarıştığı TÜBİTAK Bilim Şenliğinde, görsel, işitsel ve dokunma duyularına hitap eden ‘İnteraktif Eğitim Bilgisayarı' projesiyle ikinci oldu. Geliştirdikleri bilgisayar ile 3 duyu organına hitap eden ve bilgisayar parçalarının yanında bulunan butonlara dokunulduğunda parçalar ile ilgili bilgi veren eğitim bilgisayarı için öğrenciler Salim Şentürk ve Hüseyin Erken ve bilişim teknolojileri alan şefi Halil Şenel, Türkiye'de bir ilke imza atılması ve üretimin artırılarak, eğitim öğretim hayatına kazandırılması için patent alma çalışmaları başlattı. Tamamen öğrencilerin fikirleri ile üretilen projeye alan şefi olarak destek verdiğini ifade eden Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Halil Şenel, ürettikleri proje ile Akhisar'da ikinci olarak okullarını ve Kula'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. İnteraktif eğitim bilgisayarının Türkiye ve dünya üzerinde eşi benzerinin bulunmadığını da kaydeden Şenel, “Eğitim bilgisayarı projesi Türkiye'de ve yurt dışında ilk olan; interaktif bir eğitim seti olması, 3 duyu organına hitap etmesi, öğrencilerde merak duygusu uyandırması sayesinde ezberci eğitimin dışında öğrencinin uygulayarak öğrenmesi ve öğrendiklerinin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Yapılan sergi ve yarışma sonucunda eğitim bilgisayarı projesinin özellikleri ve avantajları sayesinde ikincilik derecesini alarak Kula'mızı ve okulumuzu Akhisar'da temsil etmiş olduk. Bu eğitim bilgisayarını ülkemiz eğitim sisteminde faaliyete geçirmek amacıyla seri üretimine geçilmesi ve üretiminin tamamen bize ait olması için patent alma çalışmalarını başlattık. Bu proje üzerinde öğrencilerimiz ve okul yönetimi ile çalışmalarımıza devam ederek daha da fazla başarı elde etmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her yıl çeşitli yarışmalara katıldıklarını ifade eden Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş ise geçtiğimiz yıllarda katıldıkları yarışmalardan edindikleri tecrübeler ile bu yıl Akhisar'da düzenlenen liseler arası robotik yarışmasında başarıya imza attıklarını kaydetti. Öğrencilerinin Türkiye'de bir ilke imza atarak, gelişen teknoloji arasında daha kaliteli ve kalıcı eğitim sergilemeye fayda sağlayan interaktif eğitim bilgisayarı ile elde ettikleri başarılardan dolayı kutladığını söyleyen Okumuş, bu proje üzerindeki çalışmalara hız vererek daha da başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak çeşitli alanlardaki yarışmalara da hazırlandıklarını ifade eden Okumuş, teknik eğitim yanında uygulamalı eğitimle başarı elde ettiklerini vurguladı.

Akhisar'da düzenlenen 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Liseler Arası Robotik Yarışmasında 'İnteraktif Eğitim Bilgisayarı' ile ikinci olan öğrenciler tebrik etmek için okulda öğrenciler ve okul yönetimi ile bir araya gelen Kula Kaymakamı Kemal Duru, öğrencilerin projelerini dinleyerek göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Beraberindeki Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci ile birlikte okul müdürü Ahmet Ali Okumuş'u ve proje sahibi öğrencileri ziyaret ederek ürettikleri eğitim bilgisayarı hakkında bilgiler alan Kula Kaymakamı Kemal Duru, öğrenciler tarafından hazırlanan ve teknoloji gelişimi açısından oldukça öneme sahip olan bu projenin geliştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Mesleki ve teknik liselerinden böylesine güzel projeler üreterek eğitimin gelişimi açısından büyük adımlar atıldığını kaydeden Kaymakam Duru, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.