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06 Haziran 2018 11:43

Lise öğrencileri şehitler için dua ediyor

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Asri Mezarlıkta bulunan şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip, hem Kur’an-ı Kerim okuyor hem de dua ediyor.

Lise öğrencileri şehitler için dua ediyor

06 Haziran 2018 11:43


Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Salihli’de örnek bir projeye imza attı. İmam Hatipli öğrenciler ’İmam Hatipli Gençler Şehitlerine Dua Ediyor’ projesi kapsamında, her hafta önce bir şehit ailesini ardından da şehidin kabrini ziyaret edip, Kur’an-ı Kerim okuyor. Öğrenciler ayrıca vatan, bayrak ve millet uğruna şehit olmuş vatan evlatları için dua ediyor.


Okul Müdürü Rafet Eğerci, “Okulumuzun misyonu gereği milli ve dini değerlerine bağlı, çalışkan, inancını ve ülkesinin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan, gençler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz felsefe Öğretmenimiz Adnan Aras Başkanlığı’nda yürütülen ’İmam Hatipli Gençler Şehitlerine Dua Ediyor’ projesi kapsamında, şehit ailelerimizin gönüllerini hoş etmek ve onlara minnettarlığımızı göstermek amacıyla ziyaret ediyor. Öğrencilerimiz ayrıca Asri Mezarlıkta bulunan şehit kabirlerini ziyaret edip, Kur’an-ı Kerim okuyup, daha sonra tüm şehitlerimiz için dua ediyor” dedi.




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