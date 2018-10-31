Lise öğrencilerinden kansere karşı 'pembe kurdele'

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eğitim-öğretim veren Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemşire-ebe yardımcılığı bölümü öğrencileri, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla okullarında, meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele dağıtımı gerçekleştirdi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Begüm Birgül öncülüğünde 11. sınıf hemşire-ebe yardımcılığı bölümü öğrencileri, okullarında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okuldaki arkadaşlarına meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele dağıttı. Ayrıca hazırladıkları pembe renkli balonları gökyüzüne saldılar. Kanserde erken teşhisin önemine ve her yedi kadından birinde meme kanseri görülme riski olduğunu anlatan öğrenciler, düzenli muayenenin önemini vurgu yaptılar. Öğrenciler ve öğretmenleri daha sonra Sarıgöl İlçe milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ve Şube Müdürü Yasemin Oral'ı makamlarında ziyaret etti. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, öğrencilere kansere karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.