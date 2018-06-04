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04 Haziran 2018 11:57

Lise öğrencilerine simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde emniyet kemerinin önemi öğrencilere, simülasyon aracında uygulamalı anlatıldı.

Lise öğrencilerine simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

04 Haziran 2018 11:57


Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek ve trafikteki önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyon aracı, okul bahçesine getirildi. Simülasyon aracı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.


Öğrenci ve öğretmenlere eğitim ise Manisa il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Osman Gül tarafından verildi. Eğitimde simülasyon aracına binen öğrencilere, takla atan bir araçta emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu ve hayat kurtardığı uygulamalı olarak anlatıldı.


Okul müdürü Yusuf Kuzucu, amaçlarının öğrencilerde emniyet kemeri bilincinin artırılması olduğunu söyledi.




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