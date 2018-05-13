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13 Mayıs 2018 12:40

Liseli öğrencilerden anlamlı proje

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ’Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında lise öğrencileri engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek evlerindeki eksikleri giderdi.

Liseli öğrencilerden anlamlı proje

13 Mayıs 2018 12:40


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında Alaşehir Yeşilyurt Gürbüz Altın Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret etti. Öğrenciler engelli bireylerin yaşadığı evlerin temizlik, bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerde milli, manevi ve ahlaki değerleri geliştirmek, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen proje Okul Müdürü Ali Gök “Ziyaret kapsamında mahalle de engelli ve yardıma muhtaç aileler ziyaret edilerek öğrenciler tarafından evlerinde küçük bakım-onarım, temizlik ve bilgilendirme yapıldı. Projeye okulumuzda bulunan Muhasebe ve Finansman ile Elektrik Teknolojileri bölümü öğrencileri katıldı. Elektrik Teknolojileri bölümü öğrencileri küçük ev aletlerinin, elektrik tesisatlarının ve anahtarların bakım ve onarımlarını yaparken. Muhasebe ve Finansman öğrencileri ise tarihi geçmiş ilaçları kontrol edilerek imha edildi. Telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirilen yaşlı ailelere, e-devlet uygulamaları, fatura ve fişlerin önemini, güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı" dedi.


İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olduklarını söyleyen proje sorumlusu Muhasebe ve Finansman Öğretmeni İsmail Peker "Öğrencilerimizin teorik olarak öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri bu proje ile pratik olarak pekiştirmiş oluyorlar. Bunun yanında yardımlaşma, hoşgörü ve topluma faydalı birey olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu projemiz ile meslek liselerinin toplum nazarında hak ettiği değere ulaşmasını da hedefliyoruz. Çünkü meslek liseleri toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin dinamosudur” diye konuştu.




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