Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 17:32

Liselilerin müzik ve şiir dinletisi büyüledi

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında sundukları Müzik-Şiir Dinletisi (Oratoryo) izleyenleri büyüledi.

Liselilerin müzik ve şiir dinletisi büyüledi

24 Kasım 2017 17:32


Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda düzenlenen programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hakan Eşitgen, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunu belirterek, “Bu mesleği hakkıyla icra edenler tarihin müstesna sayfalarında hep yerlerini almışlardır. Yaratılmışların en şereflisi olan insanı yüceltmek için eşsiz bir çalışma isteyen eğitim faaliyeti, ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir araçtır. Öğretmenin birinci görevi, gücü nispetinde erdemli ve kendisiyle barışık bireylerin olduğu topluma ulaşma gayretine katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki sağlam toplum sağlam bireylerden oluşur. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı; ama aynı zamanda iyi bir eğitim verilmediği takdirde en vahşi, en acımasız, en anlaşılmaz davranışların da sahibi. Onun için insan hayatında eğitimin amacı; insan davranışlarını doğru yönlendirme ve faydalı bilgilerle doğada bulunan diğer canlıların da haklarını gasp etmeden barış ve huzur içerisinde yaşamasına katkı sunmaktır. Türk Milli Eğitim Kanununun genel amaçlarına uygun Milli tarih şuurunu edinmiş, manevi değerlerini yaşamına geçirmiş, ailesine, çevresine, milletine ve devletine yararlı bireylerin yetişmesinde durmadan ve azimle çalışan öğretmenlerimiz, yurdun dört bir yanında sabah güneşi nasıl karanlıkları yok edip aydınlatıyorsa aynı şekilde sabahın ilk ışıklarıyla kara tahtanın başına geçip cehaleti yok edip uygarlığı ve medeniyeti yaymanın tatlı bir telaşı içindedirler. Başöğretmen Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak en önemli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda; Dilde, Bilimde, Medeniyette, Sanatta, Sporda ve Kültürde kısaca her alanda öğrencilerimizin gelişmiş ülkelerin çocuklarıyla aynı seviyede olmalarına büyük önem vereceğiz” şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da konuşmasında, “Öğretmenlik, asırlardır insanlık onuruyla bayraklaşan, gelecek nesillerin sorumluluğunu taşıyan meslektir. Sevgi ve fedakarlığın yol göstericiliğinde milletimize hizmet etmenin en güzel örneğidir. İnsanoğlu yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı, ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız ve en anlaşılmaz davranışlara da sahiptir. Onun için eğitim insan davranışlarının doğru yönlendirilmesinde ve hakların çiğnenmesinin engellenmesinde son derece etkilidir. Bu nedenle öğretmenlik mesleğini icra ederken bu etkinliğini asla ihmal etmemeliyiz” dedi.


Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlar okundu.


Daha sonra mesleğe yeni başlayan 20 öğretmen yemin etti. Emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verilen programda mesleğe yeni başlayan ve emekli olan öğretmenleri temsilen konuşmalar yapıldı. Programda Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu Müzik - Şiir Dinletisi izleyenler tarafından coşkuyla alkışlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç