Kaza sonrası olay yerine gelen tır sürücüsünün oğlu, babasına sarılarak ağladı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Manisa-İzmir karayolu Sabuncubeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan İzmir yönüne seyir halinde olan ve sıfır otomobilleri taşıyan Tan B. yönetimindeki 34 BU 9938 plakalı tırın Sabuncubeli mevkiinde frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan tır refüjün üzerine devrildi. Şans eseri sürücü Tan B. kazayı yara almadan atlatırken, tırın o sırada yolda bulunan diğer araçlara çarpmaması da olası faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen tır sürücünün oğlu da yaşadığı korkuyla babasına sarılarak ağladı. Baba Tan B., oğlunu öperek sakinleştirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.