Maaşını bağışlayan Belediye Başkanı Uçak’a teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Kurmay Albay Ahmet Tuncer, Subay Kemal Özer, İzmir LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Belçin Edirne ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Burak Korkmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarette her iki vakfın temsilcileri, Mayıs ayı başında göreve başlarken 11 ay boyunca alacağı maaşı Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV’e bağışlayacağını açıklayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a teşekkür etti. Alaşehir’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden İzmir LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Belçin Edirne, ”Ramazan ayı bizim için çok kıymetli bir dönem. Böyle bir dönemde 30 binden fazla ailemize maddi ve manevi destek veriyoruz. Bu anlamda, görev yapacağı 11 ay boyunca maaşını vakfımıza bağışlamaları ve bizi düşünmeleri çok anlamlı bir davranıştı. İlerleyen dönemlerde de başkanımızla pek çok çalışmalar yapacağız. Bizleri örnek davranışıyla mutlu eden Başkanımız Ali Uçak’a vakfımız adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi. Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Kurmay Albay Ahmet Tuncer, ise “Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak’a öncelikle vakfımız ve şahsımız adına, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Göreve gelmesinin ardından maaşını vakfımıza bağışlayacağını açıklayan Başkan Ali Uçak’ın bu davranışı Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Bu duyarlılığından dolayı sosyal sorumluluk bilincini en üst seviyede tutan Başkanımız Ali Uçak’a şahsım ve vakfımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Burada önemli olan maddi desteğin miktarı değil. Yegane amacımız, sınırlarımız içerisinde ve ötesinde ay yıldızlı bayrağımızı kıymetlendirmek adına canlarını ortaya koyan askerlerimize ve şehit yakınlarımıza destek olmak, lösemili çocuklarımıza bir nebze olsun umut ışığı olmak. LÖSEV’in ve Mehmetçik Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Alaşehir Belediyesi olarak Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV’in bugün olduğu gibi her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.