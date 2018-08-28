MABEM, yeni eğitim-öğretim dönemine hazır

MABEM’de görevli olan personelin öğretimdeki verimliliklerini arttırmak, eğitim öğretim döneminde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, eğitim öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak, derslerin öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğretmenlerin karşılıklı bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmelerini sağlamak, öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve anlayışlarını gerçekleştirmek, eğitim alanındaki yeniliklerin gelişmelerin gerektirdiği bilgi beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla 4 günlük seminer programı düzenlendi. Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere 17 ilçedeki görevli MABEM öğretmenleri katıldı. Seminer hakkında bilgi veren MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, “2018-2019 eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde öğretmen arkadaşlarımıza çeşitli seminerler düzenledik. İkna psikolojisi ve zor insanlarla iletişim adı altında iki eğitim seminerimiz var. Aynı zamanda MABEM iç bünyesi içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri daha kaliteli noktalara taşıyabilme adına neler yapabiliriz diye bir istişare toplantısı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde başarılarımıza başarılar katarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu. MABEM’in yeni eğitim öğretim döneminde de çeşitli seminerler düzenleyeceği bildirildi.