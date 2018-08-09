MABEM’le hayaller gerçek oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin gençlerin geleceğine olumlu anlamda yön vermek, liselere ve üniversitelere hazırlıklarında yol gösterici olmak amacıyla hayata geçirdiği MABEM kursları, başarı çıtasını her yıl bir kat daha yükseğe taşıdı. Değişen sınav sistemlerine öğrencilerini en iyi şekilde hazırlayan ve uzman eğitici kadrosuyla eğitimlerine katkı sağlayan MABEM’lerde liselere hazırlık kursu alan öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) raporları açıklandı. Raporda MABEM’de öğrenim gören gençlerin başarısı, Manisa’yı gururlandırdı.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MABEM’li üç öğrenci, üstün başarıyla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ve Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesini kazandı. Bunların yanı sıra İzmir Fen Lisesi, Bahçeşehir Koleji (yüzde 90 burslu), Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Manisa Fen Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi gibi nitelikli liselere yerleşme başarısı göstererek hem ailelerine, hem de MABEM ailesine büyük bir gurur yaşattılar.

İki öğrencinin Galatasaray Lisesi, bir öğrencinin de Kabataş Erkek Lisesini kazanmasının Manisa’da ilkleri yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Merkezi ve yerel yerleştirmeler sonucunda MABEM’den kurs alan öğrencilerimizin başarıları hepimizi gururlandırdı. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liselerine 190, sosyal bilimler liselerine 68 ve bakanlıkça belirlenen Anadolu liselerine de 192 öğrencimiz yerleşti. Bunların yanında merkezi yerleştirmeyle 217 öğrencimiz, mahalli yerleştirmeyle bin 321 öğrencimiz liselere yerleşti. 115 öğrencimiz de tercih yapmamayı uygun gördü. Ben bizlere ve ailelerine büyük gururlar yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında da yine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” diye konuştu.