MABEM’li öğrencilerden TEOG birinciliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve Manisa’yı bu anlamda en üst seviyeye taşımak adına önemli hizmetlerinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) başarılı öğrencileriyle yine zirveye yerleşti. 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşen TEOG-2’de Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden toplamda 120 soru yöneltilen öğrenciler, iki gün süren oturumlarda toplam 240 dakika ter döktü. Manisa’nın 13 farklı ilçesindeki MABEM’lerde eğitim gören 64 öğrenci, sorulara firesiz yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. MABEM kursları geçen yıl olduğu gibi TEOG başarısından bu yıl da ödün vermedi.

2007 yılında toplam 320 öğrencisiyle eğitim hayatına başlayan MABEM, ilk kez 2016’da Selendi, Kula ve Alaşehir ilçelerinde KPSS kurslarıyla 175 öğrencisiyle bu alanda da başarılı işlere imza attı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında 151 derslik, 19 idareci, 291 öğretmen, 17 kayıt kabul personeli, 20 hizmetli personeli ve toplam 7470 öğrencisiyle MABEM, Belediye Gençlik Merkezleri bünyesinde ve ilçelerdeki binalarda modern ve donanımlı sınıflarda eğitimine devam ediyor. Klimalı modern sınıfları, seminer salonları ve görüntülü ders izleme sınıfları, kütüphane, idari bölümleri ve öğretmen odaları ile modern eğitim kurumları arasında hatrı sayılır bir yer edindi.

Günden güne büyüyen başarının kendilerini gururlandırdığını belirten MABEM Müdürü Abdülkadir Çam, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün ve belediyemizin insan merkezli hizmet anlayışını halkımıza ve eğitim çağında olan gençlerimize benimsetmeyi, onlara katkı sağlamayı özel görev edindik. Amacımız, Manisa’nın her noktasında zengin ve fakir ayrımı yapmaksızın bilgiden ziyade zekâya dayalı testlerle tespit edilen üstün zekalı çocuklara okuma imkanı sağlamak ve bu öğrencilere kaliteli eğitim desteği vererek Manisa ilinin eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır” dedi.