Madde bağımlısı genç parkta baygın bulundu

Görenlerin ihbarıyla gelen 112 ekibinin ikna edemediği genç, polise haber verileceği korkusuyla yarı baygın halde olay yerinden kaçtı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Ulupark’ta, öğleden sonra saat 14:40 sıralarında yerde baygın halde yatan genci görenler acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gencin etrafında toplanan vatandaşlar, gencin uyuşturucu kullandığını ve bu nedenle bayıldığını iddia etti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri de, isminin S.T olduğu öğrenilen gence müdahale etti.

Kendine geçmiş vaziyetteydi

112 Acil servis ekiplerinin uzun uğraşlar vererek ayılmasını sağladığı S.T, hastaneye gitmeye razı olmadı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sağlık ekiplerine zorluk yaşatan S.T, zaman zaman sağlık ekibini de kızdırdı. Gencin yarı baygın hali ise herkesin yüreğini burktu. Daha sonra sağlıkçıların yardımıyla ayağa kalkan S.T, polise haber verileceği korkusuyla yarı baygın halde olay yerinden kaçtı.