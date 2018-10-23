MAFOD, Alaşehir'i fotoğrafladı

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen, 'Manisa'nın 100'ü' fotoğraf projesinin 15. durağı olan Alaşehir ilçesi fotoğraflandı.

Manisa'nın 100'ü projesinin amacını, 'Değişen ve gelişen Manisa'nın kültürel, geleneksel, coğrafi, ekonomik ve yerel değerlerini fotoğrafçıların gözünden yansıtmak, gelecek nesillere aktarmak' olarak açıklayan MAFOD Başkanı ve "Manisa'nın 100'ü Fotoğraf projesi" koordinatörü Nazmi Çaykara, “11 ayda 2 bin 900 kilometre yol kat ederek, emeğin başkenti Manisa'nın zenginliklerini fotoğraflarımıza taşıdık. Projemizin 21 Ekim'de Alaşehir bölümünü tamamladık. 30 üyemizle ulaştığımız medeniyetlerin beşiği unvanının yakıştığı ilçede; St Jean kilisesi, Yıldırım Bayezıd camii, Topkale, Kavaklıdere ve Göbekli mahallelerini fotoğrafladık. Misafirperverliği için Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesinin projeye desteğiyle üyelerimiz ilçelere, beldelere ulaşarak Türkiye'nin en güzel coğrafyasından insan manzaraları projemizde derledik. Manisa'nın yüzünü oluşturacak 100 fotoğrafımızı 2019 Şubat ayında sanatseverlere sunacağız” şeklinde konuştu.