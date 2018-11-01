MAFOD ilk yılını sergiyle kutladı

Geçtiğimiz yıl 'Işığın izinde' sloganıyla kurulan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), 1. yılını 'Metafor' adlı sergiyle kutladı. 30 dernek üyesinin fotoğraflarının bulunduğu sergi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

MAFOD'un, 1. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Metafor' isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 30 dernek üyesinin fotoğraflarından oluşan sergi, Manisa Tanıtım Merkezinde fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu. 4 Kasım Pazar Gününe kadar gezilebilecek olan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygun, İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel, MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, dernek üyeleri ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ünlü Fotoğrafçı Ara Güler'in de anıldığı sergi sonrası, dernek üyeleri tarafından fotoğraf makinesi şeklinde hazırlanan pasta kesildi.

Hazırladıkları sergi hakkında bir açıklamada bulunan MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “2017 yılında ışığın büyüsünden davetle başladı hikayemiz. Evvel zaman içinde; 8 fotoğraf projesi ve 36 fotoğraf gezisinde 175 fotoğraf dostumuzla bir araya geldik. Vizörler şahidimiz; deklanşör seslerine mutluluk sesleri karıştırdık, tripodlarımız dost omuzlarda taşındı, lenslerimiz dost gözlerle gördü ve fotoğraf makinelerimiz dost ellerde yükseldi ve şimdi her geçen gün büyüyen MAFOD ailemizle hayata farklı bakıyoruz. Işığın izinde 1. yıldönümümüzü kutladığımız 'Metafor' isimli karma fotoğraf sergimizin açılışına katılan tüm konuklarımıza ve bize Manisa Tanıtım Merkezi'ni tahsis eden Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.