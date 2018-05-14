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14 Mayıs 2018 16:52

MAFOD üyeleri en güzel kareleri yakaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) işbirliğiyle başlatılan ‘Manisa’nın 100’ü’ projesi kapsamında, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri Akhisar Belediyesi’nin organize ettiği Çağlak Festivali’nin 559’uncusuna katıldı.

MAFOD üyeleri en güzel kareleri yakaladı

14 Mayıs 2018 16:52

Ata sporu atlı cirit gösterilerini ve geleneksel yağlı güreş etkinliklerini fotoğraflayan dernek üyeleri, ilginç kareler yakaladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğiyle başlatılan ‘Manisa’nın 100’ü’ projesi kapsamında fotoğrafçılar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çağlak Festivali’nin 559’uncusuna katılan dernek üyeleri ata sporu atlı cirit gösterilerini ve geleneksel yağlı güreş etkinliklerini fotoğraflayarak arşivlerine ekledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Manisa’nın 100’ü fotoğraf projemizde Akhisar ilçesindeydik. Orta Asya’dan günümüze kadar taşınmış, ata sporumuz Atlı cirit ile geleneksel sporumuz Yağlı güreş etkinliklerinin yapıldığı 559. Çağlak Festivalinde zamanı dondurduk. Işığın İzinde 40. durağımız Akhisar’da bizlere rehberlik eden fotoğraf dostlarımıza, Akhisar’ın samimi insanlarına, MAFOD üyelerimize ve katılımcı fotoğraf dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


MAFOD üyesi fotoğrafçılar Çağlak Festivalinin ardından, Akhisar’ın Doğankaya köyünü gezerek fotoğraf gezisini sonlandırdı.




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