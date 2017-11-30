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30 Kasım 2017 15:53

MAFOD yönetimi Vali Güvençer’e projelerini anlattı

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Başkanı Nazmi Çaykara ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

MAFOD yönetimi Vali Güvençer’e projelerini anlattı

30 Kasım 2017 15:53

Vali Güvençer’e kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür eden Başkan Nazmi Çaykara, MAFOD’un amacı ve projeleri hakkında bilgi verdi.


Halk Eğitim kursiyerlerinin bir araya gelmesinden oluşan bir topluluk olduklarını, Manisa için daha başarılı faaliyetlere imza atabilmek adına dernekleşme kararı aldıklarını ve fotoğrafçılık topluluğu olan kuruluşlarını derneğe dönüştürdüklerini ifade eden Çaykara, faaliyetleri ile şehrin kültür ve sanat dinamizmine hareket getireceklerine inandıklarını belirtti. Çaykara, MAFOD ekibinin fotoğrafa gönül veren kişilerden oluştuğunu, Manisa il merkezi ve ilçelerinde 2 yıldır çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Çaykara bu süreci resmi bir statüye taşıdıklarını belirtti.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e hazırladıkları projeyi sunan Çaykara, “Fotoğrafı seven bir topluluk olarak çevremizde ilgisi olan herkese de sevdirmek amacındayız. Projelerimiz arasında gençlere yönelik fotoğraf yarışması düzenlemek bulunuyor. Yarışmanın Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaline sanatsal anlam katacağını düşünüyoruz. Manisa’nın Yüzü Fotoğraf Projesi’nin Manisa’nın kültürel, tarihi değerlerinin hem geleceğe taşınmasında hem de bu değerlerin tanıtımında rol oynayacağına inanıyoruz. Yine hem dünyanın hem de ülkemizin en büyük sıkıntılarından bağımlılıkla mücadeleye katkıda bulunmak için Yeşilay Manisa Şubesi ile proje hazırladık. 12 ay sürecek projenin başlangıcı 2018 Mart ayı, bitişi 2019 Mart ayı olacak. Burada hedefimiz alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığından sanatsal rehabilite yöntemi ile gençleri kurtarmaya çalışmak. Proje ekibimizde Yeşilay Manisa Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği var. Fotoğraf bir şehrin dilidir, biz de bu dili Manisa’mızın tanıtımına katkıda bulunmak için elimizden geldiğince kullanacağız” diye konuştu.


Ziyaretleri nedeniyle MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara ve yönetimine teşekkür eden Vali Güvençer, bir kare fotoğrafın bazen bir kitap ile ancak anlatabilecek manalar taşıyabildiğini, çekilen her karenin bir şehrin tanıtımında büyük katkılar sağlayabileceğini ifade etti. Vali Güvençer, bağımlılıkla mücadele kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak projenin de gençlerimiz için faydalı olacağına inandığını söyledi.


Ziyaret sırasında Vali Güvençer’e, MAFOD tarafından doğa harikası 7 göllerde çekilmiş tabiatta kitap okuyan iki insan konulu fotoğraf takdim edildi.




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