MAGİAD, AKGİAD'la bir araya geldi

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar Genç İşadamları Derneği'ni (AKGİAD) ziyaret etti.

Ege Genç İşadamları Federasyonu ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu bünyesinde bulunan AKGİAD ve MAGİAD bir araya gelerek önümüzdeki günlerde Manisa'ya yapılması planlanan projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, MAGİAD ve AKGİAD olarak aynı çatı altında aynı şehre hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “Aynı şehirde, aynı amaç uğruna, şehrimizin tanıtım noktasında uyumlu olarak çalışan ender dernekler arasında olmaktan gururluyuz. Bugün Akhisarlı işadamlarıyla bir araya gelerek önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz projeleri konuştuk. İlerleyen günlerde tekrar bir araya gelerek faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz.” dedi.

AKGİAD Başkanı Özkan Kalın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “MAGİAD'la uyum halinde Ege Genç İşadamları Federasyonu ve Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de kendileri bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.