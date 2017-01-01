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01 Ocak 2017 12:51

MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım’la görüştü

MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım’la görüştü

01 Ocak 2017 12:51

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter Başbakan Binali Yıldırım’la Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Başkan Geriter, Manisa ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken Başbakan Binali Yıldırım’ı da Manisa’ya davet etti.
MAGİAD Başkanı Ömer Geriter Başbakan Binali Yıldırım’ı Çankaya Köşkü’nde ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu ve Manisa’ya davet etti. Yıldırım’ın Manisa’ya geleceği yönünde söz verdiğini belirten Ömer Geriter, “Türkiye genelindeki genç işadamları derneği başkanları olarak konfederasyon başkanımız Erkan Güral’ın öncülüğünde sayın Başbakanımızla Çankaya Köşkü’nde bir araya geldik. Manisa Genç İşadamları Derneği başkanı olarak Sayın Başbakanımızla basının ayrılmasının ardında bir süre sohbet etme şansı buldum kendisi Manisa’yı yakından takip ettiğini kısa süre içerisinde Manisa’ya teşrif edeceğini, mutlaka geleceğin umudu olan genç işadamları olarak bizlere de zaman ayıracağını ifade ettiler” dedi.

“Manisalı gençler olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz”
Başbakan Binali Yıldırım’la görüşmesi sırasında genç işadamlarına olağanüstü önem verildiği yönünde tespitlerde bulunduğu belirten Ömer Geriter, “Bu ziyaret aslında şuanda Türkiye gündeminde onca sıkıntının yer almasına rağmen ekonominin emniyet kemeri olarak hükümet nezdinde gençlere ne kadar umut bağlandığını bir kez daha anlamış olduk. Sayın Başbakan geldiğimiz süreçte eğitimli, işi bilen, cesaretli gençlerin Türkiye’nin geleceği olacağına parmak basarak bizlerin her ne olursa olsun ticari anlamda destekçimiz olduğunu üstüne basa basa belirtmiştir. Buradan değerli dernek üyelerimize ve tüm Manisalı genç işadamlarına rahatlıkla söyleyebilirim ki karşımıza çıkan engel ne kadar büyük olursa olsun Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm hükümet yetkilileri engelleri aşma noktasında yanımızda olacaklar bunun sözünü Başbakanımızdan aldık bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Satmak yetmez, üretmek lazım”
Ticaretin sadece almak ve satmak olmadığını bir kez daha anladığını ifade eden başkan Ömer Geriter üretimin önümüzdeki süreçte çok daha fazla önem kazanacağına dikkat çekti.
Ankara’daki temasları sırasında Türkiye’de üretilen ürünlerin çok fazla değer kazanacağına yönelik tespitlerinin de oluştuğunu ifade eden Ömer Geriter şunları söyledi:
“Sadece Manisa değil tüm Türkiye’de üretmekten çok alıp satma yönünde bir eğilim söz konusu, bu birazda Türkiye’deki üretim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor ancak anlaşılıyor ki devletimiz önümüzdeki süreçte fiyatı önemli olmaksızın kaliteli yerli üretimi destekleyici tedbirler alırken bu konuda devlet adına alınacak ürünlerde de pozitif ayrımcılık yapacak. Şimdi yurt dışından alıp sattığımız bu ürünleri Manisalı genç işadamları olarak Manisa’da nasıl üretebilirizi düşünmeye başlamalıyız, hatta düşünmeyle zaman kaybetmeyip üretmeliyiz diye tavsiyede bulunuyorum.”
Ankara ziyaretinin her anlamda yararlı geçtiğini ifade eden MAGİAD Başkanı Ömer Geriter konuyla ilgili tüm dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek bir organizasyonla yeni süreçle ilgili gerek Ankara temasları, gerekse kısa vadede neler yapılabileceği yönünde önemli isimleri Manisa’ya getirerek bir toplantı gerçekleştireceklerini bu toplantıda en ince detaylarına kadar inerek her türlü konuda bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.



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