Manisa’nın köklü ailelerinden olan ve Manisa Genç İşadamları Derneği’nde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Ömer Geriter, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 27. dönem Manisa milletvekili aday adaylığı başvurusu için Ankara’da genel merkeze giden Geriter, burada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’la bir araya geldi. Burada rozet takarak partiye katılan Ömer Geriter, aday adaylığı başvurusunu imzaladı. Manisa’nın ticaretinde ve sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynayan Geriter, Manisa’nın en genç milletvekili aday adayları arasında da yerini aldı. Aday adaylığı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Geriter, "Genel merkezimizle uzun zamandır yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, aday adayı olmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde aday adaylık açıklamamızı gerçekleştireceğiz. İyi bir Manisa için iyi bir Türkiye için çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri utandırmasın" dedi. Geriter’in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği tanıtım toplantısı sonrası sahadaki çalışmalara başlayacağı bildirildi.