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25 Şubat 2018 12:45

MAGİAD cinsel taciz mağdurlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek

Manisa Genç İş Adamları Derneği önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

MAGİAD cinsel taciz mağdurlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek

25 Şubat 2018 12:45

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, cinsel tacize maruz kalan kadın ve çocuklara ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.


Son günlerde basına yansıyan çocuk istismarı ve tecavüz haberleri Manisa Genç İş Adamları Derneği’ni harekete geçirdi.


Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Geriter, cinsel taciz mağduru kadın ve çocukların hukuki ve psikolojik destek masraflarını üstleneceklerini açıkladı.


MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Son günlerde midemizi bulandıran kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile taciz haberlerinin ardından hemen harekete geçtik. Yönetim kurulumuzla birlikte acil bir şekilde toplanarak cinsel taciz mağduru kadın ve çocukların psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetlerini üstlenme kararı aldık. Toplumumuzun en değerli varlıkları olan kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelen pis ellere karşı her zaman yanlarındayız. Cinsel taciz mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız çekinmeden derneğimize başvuru yapabilir. Kendilerine ücretsiz olarak hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacağız" dedi.


Cinsel taciz mağduru kadın ve çocuklar, 1. Anafartarlar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi no: 34/2 adresinde bulunan Manisa Genç İş Adamları Derneği binasına gidip başvuru yaparak ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek.




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