Online perakende satış sitesi Hepsiburada, Adana, Bursa ve Antalya’nın ardından e-ticaret Zirvesi’nin dördüncüsünü 5 Mart Pazartesi günü İzmir’de Hilton Otel’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi şehir şehir gezen hepsiburada ekibi, Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan E-Ticaret zirvesinde işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkanlar hakkında bilgi aktaracak.

“Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, “Türkiye ve dünyanın köklü online perakende satış sitesi olan hepsiburada.com ekibiyle birlikte, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde e-ticaret paneli düzenleyeceğiz. Manisa’yı Türkiye’nin her yerinde en iyi şekilde temsil etme noktasında MAGİAD olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İzmir’de düzenlediğimiz e-ticaret zirvesinde bizde yerimizi alacağız. Tüm Manisalı hemşehrilerimizi e-ticaret zirvemize davet ediyoruz. 3-4 Mayıs tarihinde de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Dünya Devleri Manisa’da buluşuyor etkinliğimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Horoz Lojistik, IdeaSoft, eFinans ve AyenSoftware’in sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğe teknoloji sektörünün lider firmaları katılım gösterecek.

Etkinlikte Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsipay Ticari Grup Başkanı İlknur Uzunoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan katılarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Katılımcılar etkinlikte e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ya da nasıl etkili reklam verebilecekleri gibi sorulara yanıt bulabilecek. Ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler öğrenebilecekler.

E-ticaret alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ya da işini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği etkinlik için Hepsiburada’nın internet sitesine girilip detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.