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17 Temmuz 2018 15:49

MAGİAD, Ukrayna ile ticari bağ kuruyor

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı Halil Ağırbaşlı ve Başkanvekili Ömer Faruk Polat, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

MAGİAD, Ukrayna ile ticari bağ kuruyor

17 Temmuz 2018 15:49

Ticari faaliyetlerin başlangıç temellerini atmak üzere Ukrayna’ya giden MAGİAD’lı yöneticiler, ön görüşmelerde bulundu.


MAGİAD Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı Halil Ağırbaşlı ve Başkanvekili Ömer Faruk Polat Ukrayna ile ticareti geliştirmek adına Başkent Kiev’de gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Türkiye Büyükelçisi Yönet Tezel, Türkiye Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, Türkiye Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan ve TUİD Genel Koordinatörü Erman Karaca ile bir araya geldi.


Ticari faaliyetlerin başlangıç temellerini atmak üzere Ukrayna’ya giden MAGİAD’lı yöneticiler, ticari faaliyetlerin gelişmesi için ön görüşmelerde bulundu.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Ağırbaşlı şunları kaydetti: “Biz gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretle, hem Manisa’nın tanıtımı, hem ticari ilişkilerimiz noktasında Ukrayna’da görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmeler sonrasında bir rapor hazırladık ve bu raporu MAGİAD üyelerimizle paylaşacağız. Öncelikli olarak Ukrayna’da yatırım yapılacak dört ana sektörü belirledik. Bunlar enerji, tarım, hayvancılık ve yazılım olduğu yönünde kanaat getirdik. Önümüzdeki günlerde MAGiAD olarak ticarete başlayacağız.”


Türkiye Büyükelçisi Yönet Tezel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine başarılar diledi.




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