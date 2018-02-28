Kulübün Genel Sekreteri Mehmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Kav’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Budak’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Geriter, “Siz geçmişte derneğimizin yönetiminde yer aldınız. Üyelerimizin böyle yerlere gelmesi bizleri gururlandırıyor. Tabi bu sizlerin başarısından kaynaklanıyor. Ama derneğimizin de bu başarıda yüzde 10’luk bir payı varsa ne mutlu bize. MAGİAD olarak önümüzdeki süreçte sizlerle güzel çalışmalar yapağımıza inanıyoruz. Bizden talepleriniz varsa her zaman desteğe hazırız. Grandmedical Manisaspor için ne yapmamız gerekiyorsa canla başla yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Kapılarınız açıksa kulübe üye olmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Budak ise MAGİAD’ı ailesi olarak gördüğünü ifade erek, “MAGİAD bizim İlkokul, ortaokul ve lisemiz. Sonrasında buralar söz konusu oluyor. Siz ve yönetim kurulunuz bugüne kadar her türlü desteği verdiniz. MAGİAD ailesine yakışır şekilde desteğinizi esirgemediniz. Bu nedenle sizlere şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Üyelik konusuna da değinen Budak, “Kulübe üye olmanız da bize onur ve şeref verir. Bu hafta içerisinde bu organizasyonu yapıp, resmi olarak üye olabilirsiniz. Kapımız her zaman açık. İnşallah bundan sonraki kongrelerde sizlerle birlikte oluruz” şeklinde konuştu.