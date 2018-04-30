30’da Atatürk Kentpark’ta büyük bir organizasyon ile çocuk festivali gerçekleştirecek. O ses Türkiye’nin başarılı yarışmacısı İlker Arslan’ın da şarkılarıyla eşlik edeceği festivalde çeşitli yarışmalar, aktiviteler, dans gösterileri, çocuk koroları ve oyunlarla tam bir şenlik havasında geçecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, “Çocuklarına yani dolayısıyla geleceğine önem veren bir toplumun fertleri olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımızla zaman geçirmek, onlarla mutluluklarını paylaşmak bizler için de mutluluk kaynağı olacak. Bu organizasyonda emeği geçen MAGİDER Yönetim Kuruluma, Kadın kollarımıza ve mekan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tüm Manisalı çocukları davet ederek bir açıklama yapan MAGİDER Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Akan ise şunları söyledi: “Çocuklarımıza hoş muamelede bulunup onları güzel terbiye etmek tek hedefimizdir. Çocuklarımız bugünün yarını, yarının umududur. Hem MAGİDER olarak hem de bir anne olarak sorumluluklarımızın farkındayız. İnşallah evlatlarımızla geçireceğimiz bu özel günleri geleneksel hale getirip Manisa’ya ve Manisa’nın yarınlarına hizmet edeceğiz. Bizimle hareket eden MAGİDER üyelerimize ve Esra Durukan hanımefendiye şükranlarımızı sunarım.”