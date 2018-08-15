Tepkimizi dövizimizi yakarak değil, bozdurarak ve en önemlisi üretim ekonomisine geçerek göstereceğiz" dedi.

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manipülatif saldırılar ve ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aloğlu, "Ülkemizin üzerindeki oyunların ve baskıların farkındayız. Kendi başkentine hakim olamayan Trump diğer ülkelere mafyatik tavırlarla hakim olma çabası içerisinde. ABD’nin almış olduğu bu ölçüsüz kararlarda yalnız kalması mukadderattır. Avrupa, kıtasal olarak elimizdeki mültecilerden ötürü ABD gemisine binemeyecektir. Rusya ve Çin, Orta Doğu ve Orta Asya politik hedeflerine ulaşmakta Türkiye’yi vazgeçilmez görmekte, buna uygun alternatif ticaret yollarıyla piyasalarda ana akım olma yolunda ilerlemektedir. Bu yolların hepsi alternatifsiz Anadolu’dan geçmek zorundadır. İran, ’ABD’nin düşmanı benim dostumdur’ ilkesinden hareketle Türkiye’ye elindeki imkanları kullandıracaktır. Azerbaycan zaten en üst ağızdan ’bizde olan her şey sizin kullanımınıza açıktır’ diye beyanat vermiştir. Tek hadise milli birlik ve beraberlik için kendine siyasi alan açmak isteyenlerin kurucu iradeyi kötüleme alışkanlığından vazgeçmesi ve ekonomi bilgisi olmayan insanların ortalıkta ileri geri yorum yapmasıdır. Ülkemizin yeteri kadar gerçek ekonomisti ve bilge tarihçileri mevcuttur yeter ki iş ehline verilsin. Unutmayın lütfen; Türkiye, Türkiye’den büyüktür! Bizler iş adamları olarak görevlerimizi iyi biliyoruz. Üretimimize hız kesmeden devam ederek istihdam ve ihracatımızın artmasına yönelik şirket politikalarımızdan taviz vermeyeceğiz. Elimizdeki dövizleri bozduruyoruz ve ülkemizde kazanıp dövizlerini yurt dışındaki bankalara kaçıranları da şiddetle kınıyoruz. Bir yandan yerli üretimin tüketimine destek vererek, diğer yandan da bizlerin yani haklının yanında duran ülkelerle ticaretimize devam edeceğiz. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. Bu ekonomik darbeyi de hiç şüphesiz atlatacağız. Tepkimizi dövizimizi yakarak değil, bozdurarak ve en önemlisi üretim ekonomisine geçerek göstereceğiz. Yaktığınız her dolar milli servettir. ABD elinden gelse milletin cebine girip aynısını yapardı. Bu topraklara giren para bu toprakların malıdır. Yakmayın bozdurun, yerli üretime başlayın ve yerli olanı tüketin. Somut ve etkili adımlar atılmalı. Herkes elini taşın altına koymalı, devletle ortak hareket etmeli, alternatif hamleler ile ekonomi çok yönlü hale getirilmelidir. Sanırım çokça eleştirerek uygulamadan kaldırılan fakat süreç içerisinde yanlış yapıldığı görülen diğer şeyler gibi okullarımızda ’Yerli Malı Haftası’na da geri dönülmelidir. MAGİDER olarak bizler yine fırsatçılara taviz vermeden devlet ve millet esaslı düşünmeye devam edeceğiz" dedi.