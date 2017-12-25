Ziyarette Başkan Aloğlu, dernek tarafından yapılan projeleri paylaştı.

Manisa’nın üzümü ve pekmezinden yapılan tatlıyı TKDK İl Koordinatörüne sunduklarını kaydeden Aloğlu, “TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünde Uğur Bey olduğundan dolayı Manisa adına kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü bizimle beraber gecelere kadar çalışan, kırsal alanların kalkınması için uğraşan bir koordinatöre sahibiz. Kendisinden hibe destekleriyle ilgili gereken bilgileri aldık. Manisa’ya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise MAGİDER Başkanı Aloğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Manisa’da tarımın ve kırsal alanların gelişmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Uslu, tatlının da çok güzel olduğunu belirterek, Manisa için hayırlı olmasını diledi.