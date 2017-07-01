MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret etti. Başkanlar ziyaret sırasında ilçe ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, yerel yönetimler ve genel ilçe ticareti üzerine bir süre sohbet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “Uzun bir süredir Saruhanlı ilçemizdeki ticari ve yerel kalkınmanın farkındalığı içerisindeyiz. Bu gelişmenin mimarı Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Yaralı ile fikir alışverişinde bulunmakta fayda gördük. İlçemizdeki ticari faaliyetler konusunda Sayın Belediye Başkanımız, kıymetli ağabeyim Sayın Dr. Hüseyin Yaralı beyefendiyi ziyaret ettik. Sağ olsunlar göstermiş olduğu nazik ev sahipliği ile beraber bilgilendirici tecrübelerini bizimle paylaşmaları bizler için pazar araştırma konusunda önemli ayrıntılara vesile olmuştur. Manisa’nın ticari iradesini temsil eden 53 sanayici ve işadamıyla birlikte yürüttüğümüz derneğimizde Saruhanlı ilçemizde de istihdam ve yatırım konusunda bazı projeleri hayata geçirme konusunda kararlar aldık. Üç ile beş ay gibi kısa bir vadede ticari faaliyetlerimizi hayata geçirmeyi planlıyor, ilçemize yatırım yapmayı ön planda tutuyoruz. Ülkemiz başta olmak üzere şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ederim” dedi.

İş adamları ve Girişimciler derneğinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ise şunları söyledi:

“Ülkemize ve ilçemize yatırım, istihdam ve katma değer sağlayacak herkese kapılarımız açık. Bizlerin varlık sebebi ilçemizdeki kalkınmanın sağlanmasıdır. Görevde bulunduğumuz sürece buna her gün ivme kazandırma derdindeyiz. Çiftçimizin ve sanayicimizin alın terini ilçemizin menfaatleri ile harmanlamak herkesin faydasına olacak ve bizleri refaha ziyadesiyle güdümleyecektir. Yapılacak olan yatırımların ve sağlanacak olan istihdamların hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”