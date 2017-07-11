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11 Temmuz 2017 13:28

MAGİDER Srebrenitsa’yı unutmadı

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu yayımladığı mesajla Srebrenitsa katliamının yıldönümünü anarak katliamı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

MAGİDER Srebrenitsa’yı unutmadı

11 Temmuz 2017 13:28


Srebrenitsa Katliamının 18. yıldönümünde açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “Dünyanın en vahşi soykırımı olan inanç soykırımını ’biri size tokat atarsa siz diğer yanağınızı dönün’ anlayışına inandığını iddia edenler yaptı. Misyonerlerini bu söylemlerle sahaya süren, fakat uygun ortamı bulunca minik çocukları, bebekleri, yaşlıları, sakatları gözünü kırpmadan öldüren barbar medeniyetin ifşa olduğu bir mekandır Srebrenitsa. Kameralar çalışırken, uydular dünyanın etrafını turlarken, yani modern dünyanın bütün nimeti el altındayken, soykırım görülemedi! Çığlıklarsa hala yamaçlarda yankılanıyor, şehitlerin kanları kulaklarını kapatanların vicdanlarına akıyor. Unutmadık-unutturmayacağız.” dedi.




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