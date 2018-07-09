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09 Temmuz 2018 17:34

MAGİDER teşvikleri mahalle mahalle anlatacak

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) devlet teşviklerinden ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için bilgilendirme turlarına başlıyor.

MAGİDER teşvikleri mahalle mahalle anlatacak

09 Temmuz 2018 17:34

İlk olarak Yuntdağı’nın mahallelerinde gerçekleştirilmesi planlanan bilgilendirme toplantıları çarşamba günü başlayacak.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Manisa Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, Manisa Girişimciler Derneği’nin kurulduğu günden bu yana toplumun menfaatine hizmet eden ve devletiyle beraber el ele yürüyen bir kurum olduğunu söyledi. Aloğlu, “Yönetim kurulum ve devletimizin bazı kurumlarıyla beraber öncelikle Yuntdağı mahallelerimizi devlet teşviklerinden ve Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanması gerektiği anlatılacak ve nasıl proje yazılır nasıl toplu hareket edilir, topluluğun kendilerine sağlayacağı faydaları anlatılacak. Yine ilk olarak Yunusemre ilçemizin Siyekli Mahallesi’nde başlanacak olan bilgilendirme toplantılarımız Yuntdağı’nın 16 bölgesinde seçilen pilot mahallelerde 4 ya da 5 mahallenin yani eski deyimle köyümüzün toplanmalarıyla gerçekleşecektir. Buradaki hedefimiz hem kırsal kalkınmanın arttırılması hem de ülkemizin maddi kaynaklarının yurt dışına çıkarılmasını engellemektir. Çünkü bu Avrupa Birliği fonlarının içerisinde ülkemizin parası da mevcuttur. Bunu biz projelendirip alamazsak başka bir Avrupa ülkesi alabiliyor bir 1,5 ay içerisinde Yunusemre ilçemizi daha sonra da şehzadeler ilçemizde bu bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bununla beraber MAGİDER ilçe teşkilatları da ilçelerdeki mahallelerde faaliyet gösterecek bu toplantıları tüm Manisa’ya yayacaktır” dedi.




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