MAGİDER'de Aloğlu yönetimi olağanüstü kongreye gidiyor

Manisa'nın ve Ege Bölgesi'nin en çok faaliyet ve proje gerçekleştiren derneklerinden biri olan MAGİDER, 9 Ekim Salı günü seçimli olağanüstü kongre kararı aldı. 100'ü aşkın iş adamı ve sanayiciyi bünyesinde bulunduran dernek, 9 Ekim'de yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde 18 Ekim Perşembe günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, "Öncelikle dört senedir benimle beraber yürüyen ve Manisa'nın kalkınması için çalışan yönetim kurulu üyelerinin her birine tek tek teşekkür ederim. Yapılan faaliyetler ve gerçekleştirilen projelerle ilgili 9 Ekim'den önce muhakkak bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarında başkanlıkları ve yönetimleri zamanı gelince bırakmak her Türk evladının görevidir. Bize bu teveccüh gösteren, bize güvenen tüm üyelerimizin yüzünü kara çıkarmadığımızı yapmış olduğumuz gerçekleştirmiş olduğumuz ve bitirmiş olduğumuz 87 tane faaliyet ve projeyle kanıtlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni yönetim kurulu için Manisamızın ticaretine yön veren isimler arasında üyelerimiz karar verecektir. Bu şehre bizimle beraber hakkı geçen birçok hizmette bulunan kişilere minnet ve şükran borcumuz var. Bizler devletimizle milletimizin arasında birer köprüyüz ve her gün büyüyecek her zaman milletin sesi olacak kurumların ve yapıların içinde olacağız inşallah. MAGİDER bizler için bir hizmet beşiğidir. Bütün enerjimizi bu beşiğin içine koyup, Manisa'ya ve Manisalıya hizmet noktasında ömrümüzün bir kısmını tükettik. Bizden yana Manisa ve ülkemiz için verdiklerimiz helaldir. Milletimizden ve Manisamızdan biz de helallik istiyor, bu beşikte büyüttüğümüz umutlarımızın yürüyüşüne, koşmasına da şahitlik etmek istiyoruz. Her veda yeni bir başlangıçtır. Yönetim kurulumun adına Manisa halkına ve tüm üyelerime teşekkürlerimi sunar. Yeni MAGİDER yönetim kuruluna başarılar dilerim" dedi.