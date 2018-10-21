MAGİDER'de Yılmaz dönemi

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'nun düzenlenen olağanüstü genel kurulla başkanlığa veda etmesinin ardından gidilen tek listeli seçimde yeni başkan Ömre Yılmaz oldu.

MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, düzenlenen olağanüstü genel kurulla başkanlığa veda etti. Özel bir otelde düzenlenen genel kurulda tek listeyle seçime giden Ömre Yılmaz derneğin yeni başkanı seçildi.

MAGİDER'in yeni başkanı Ömre Yılmaz, Ayberk Aloğlu'na dernek adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yılmaz, “Bizlere ve yönetime teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz için teşekkür ederim. 2009 yılında Murat Gümüştekin başkanlığında bir oluşum yapmıştık. 2009'da buradaki arkadaşlarımızla omuz omuza, beraber, dostça, kardeşçe, arkadaşça sinerji oluşturarak, enerjimiz çok yüksek, gayet iyi şeyler başardık. Öncelikle bizim en büyük gücümüz çok yakın olmamızdan geldi. Hep beraber olduk. Kardeş olduk, arkadaş olduk. Ondan dolayı hiçbir küslük, hiçbir ayrılık, hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonrada bol bol görüşeceğiz. Birbirimizle daha sık, daha yakın temas içinde olacağız. Birlikte büyük projeler imza atıp ekonomiye katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Başkanlığı döneminde pek çok projeye imza attıklarını söyleyen eski başkan Aloğlu, “Kırsal kalkınma görevlileriyle köy gezintileri, çocuk festivali düzenledik. Kosova heyeti ile görüşme yaptık. Siyasilerle ticaret ve işadamlarını buluşturan platformlar oluşturduk. Köy okullarına destek ve hizmet verdik. Manisa Girişimciler Derneği'nin tatlısını hayata geçirdik. Kooperatifleşme ile ilgili panellere destek verdik. Türk devletlerle ticaret için kardeşlik projesini hayata geçirdik. Sabancı Vakfına Proje hazırladık. Üyelerimizin işleri için MAGİDER TV'yi kurduk. Google her ay 10 bin dolarlık reklam bütçesi ayırıyor. 200'ü aşkın girişimciye girişimcilik sertifikası verdik. 6 okula kütüphane kazandırdık. Çanakkale Girişimciler Derneği ile yüzde 100 yerli akıllı ev konuda sistemleri yapılmıştır. Mesir festivali Manisa için bir ticaret kapısı haline getirildi. Anketler yapılıp sorun dosyası oluşturulup Ankara'ya ziyaret yapılmıştır. İşkur'la beraber istihdam fuarları düzenleyip 4 sene içerisinde 200'ü aşkın kişiye iş bulunmuştur. Bunun ve benzeri bir çok projeye imza attık" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın listesinde Timur Özkan, Hakan Çiçek, Murat Şenay, Murat Özdemir, Tufan Akan, Seha Kurutaç, Mert Kuyulu, Haşim Çelik, Hakan Erdem ve Mustafa Baylan yer aldı.