Gerçekleştirilecek olan “Girişimcilik Eğitim kursları” 18 Eylül tarihinde üye iş yerleri olan English kampüsteki sınıflarda yapılacak. Kurs başvurularının, 15 Eylül’de mülakatın başlayacağı güne kadar devam edeceği ve mülakatın da aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında yapılacağı açıklandı.

Kurs ile ilgili bir açıklama yapan MAGİDER başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, Girişimcilik Eğitim kursları ile KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Katılım Belgesi verilecek olup, bu belgeyi alarak kendi işini kuracak girişimcilere KOSGEB tarafından 50 bin TL’ye kadar hibe 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Bunun yanında iyi bir girişimcilik fikriyle gelene MAGİDER üyeleri olarak sermayenin tamamını biz karşılayıp fikir sahibine bedelsiz hisse vererek ortak iş yapma imkanı sunacağız. Herkes kazanacak! İyi biliyoruz ki ülkenin ve şehrin kalkınması bireylerin çabası ve üretime sağlayacakları katkı ile doğru orantılıdır. Kursiyerlerimizin belge alabilmeleri için kursa devamlılık göstermeleri önem arz etmektedir. Kurslarımızın şehrimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Aloğlu, Türkiye’nin her yerinde her geçen gün genç girişimcilere verilen önemin bir kat daha artmasıyla sağlanan imkanların akabinde hizmete açılan girişimcilik kurslarının önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye’de yer alan yüzlerce alana sahip sektör üzerinde, konusunda uzman kişilerin birebir ilgilenerek siz girişimcilere uzmanlık kazandırabilecek bu kurslar, tam manada bir girişimci olabilmeniz için gereken bütün ana ve yan kategorideki eğitimleri vererek, yalnızca işinizi ilerletmeniz ve girişimci olabilmeniz için uzmanlık belgesine hak kazandıran eğitimlerin yanı sıra, işletme veya firmanızın sahip olması muhtemel müşteri potansiyeline nasıl davranması gerektiği, iletişim kurma yöntemleri ve en önemlisi girişimciliğinizi büyültebilmenin temelini oluşturan iş hukuku ve ticaretin kuralları gibi sizler için önem taşıyan onlarca alanda da sizleri geliştirerek, kursu tam zamanlı olarak başarıyla tamamladığınızda aldığınız uzmanlık belgesiyle sınırlı kalmayan ve müşteri potansiyelinizle kurduğunuz kaliteli iletişim sayesinde sektörde ön planda olabilmenize imkan sağlayabilecek bir girişimci olmanızı amaçlamakta ve amaçları doğrultusunda ise gelişen teknolojinin tüm imkanlarına eğitim esnasında sizi faydalandırmakta. Bu manada Manisa Girişimciler Derneği olarak İş-Kur ile ortak girişimcilik kursunu açıyoruz. Kurs bitiminde alacağınız sertifika ile kuracağınız iş alanında daha bilgili ve önde olmak ve verilen teşviklerden yararlanmak hedefimizdir.”