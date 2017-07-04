Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, "Geçtiğimiz gün bayrağımızı taşıyan silahsız ticari bir yük gemisine açılan ateşin her ne sebeple olursa olsun izahı kabul edilemez. Bu apaçık Yunan yetkililerin sınırı ve haddini açtığının ifadesidir. Sınırlarımız içerisinde bulunan 1 metrekarenin dahi amansız bekçileriyiz. Ticaretimizin ve topraklarımızın üzerinde çeşitli entrikalar oluşturmaya çalışanlara, dümenler kuranlara hiç bir zaman meydan vermeyeceğiz. Değil bir ticari yük gemimize ateş açmayı, küçük bir sandalımıza dalga bile yapan her kim varsa karşılığı misliyle verilecektir" dedi.