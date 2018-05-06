Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi ile mahalleler yıllardır bekledikleri alt ve üstyapı hizmetlerine kavuşuyor.

MASKİ tarafından hayata geçirilen 154 Mahalle projesi kapsamında Soma’nın Kozluören, Bozarmut ve Heciz mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Demirci’nin Çağıllar Mahallesi’nde bin 300 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşırken, Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına başlamadan önce yürüttüğü 200 tonluk içme suyu deposu inşaatında sona yaklaştı.

Soma’nın 3 mahallesinde daha çalışmalar tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Soma’nın Kozluören, Bozarmut ve Heciz mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Mahalle muhtarları ve sakinleri yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

MASKİ, Soma ilçesinde Akçaavlu, Bozarmut, Heciz, Kozluören, Ularca ve Yırca mahallelerinde başladığı altyapı çalışmalarını noktaladı. Ayrıca ekipler, Bozarmut, Heciz ve Kozluören de üstyapıyı da daha sağlıklı hale getirdi. Mahalle muhtarları ve sakinleri yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Kozluören Mahalle Muhtarı Veli Yıldırım, “Öncelikle gelen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bize kalsa 20 kamyon taş döşetemezdik. Bir seneden beri çok büyük hizmetler geldi. Altyapımız oldu. Taşlarımız döşeniyor. Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun” derken, Bozarmut Mahalle sakinlerinden Fadime Dalaklı, “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan memnun olmaz mıyız hiç. Su getirdi, yol yaptırdı. Her bir şeyi yaptı. Eskiden yollarımızda yürümek bile zordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Heciz Mahalle Muhtarı Cumhur Zeybek de şunları söyledi: “İçme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Kilit parke taşı çalışması da tamamlandı. Su depolarımız komple fayanslandı. Vanaları yenilendi. Su sıkıntımız vardı. Onun için yeni sondaj açıldı. Döşenecek terfi hattı ile o da faaliyete alınacak. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Çağıllar dönüşümü yaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Demirci’nin Çağıllar Mahallesi’nde bin 300 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşırken, 6 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işini yarıladı.

154 Mahalle Projesi ile Demirci’nin Çağıllar Mahallesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışmasında sona yaklaşıldı. Bin 300 metre uzunluğunda döşenen hatla birlikte başlayan kilit parke taş döşeme çalışmasında da yarıya gelindi. Hızlı bir şekilde ilerleyen çalışma tamamlanınca mahalleye, 6 bin metre kare taş döşenmiş olacak.

Çağıllar Mahalle Muhtarı Yahya Dinçer, mahallelerinde yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, “Çalışmalardan memnunuz. İçme suyu hattımızda az bir çalışma kaldı. Parke çalışması da güzel bir şekilde ilerliyor. Yapılan çalışmaları eskiyle kıyaslamaya gerek dahi yok. Cengiz Başkana çok teşekkür ediyoruz. En büyük başkan Cengiz Başkan” dedi.

İsaca Mahallesinde de çalışmalar devam ediyor

MASKİ, Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başlamadan önce yürütülen 200 tonluk içme suyu deposu inşaatında sona yaklaştı.

Proje kapsamında Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde başlayan içme suyu deposu inşaatında sona yaklaşıldı. Kısa süre içerisinde mahallede içme suyu ve kanalizasyon hattı da yenilenmeye başlayacak. Ardından da üstyapı işi ile İsaca’nın dönüşümü tamamlanacak. İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan, “Şu an hiçbir sıkıntımız yok. İleriye doğru daha da iyi olacak. Şaheser bir içme suyu deposu yapılıyor. Eski içme suyu ve kanalizasyon hattımız da yenilenecek. Cengiz Başkanı Allah başımızdan eksik etmesin. Ömür boyu hepimizin duasını alacak. İsaca sakinleri olarak başkanımızdan çok memnunuz” dedi.