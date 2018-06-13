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13 Haziran 2018 16:31

Mahallelerin sorunları bir bir çözülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü mahallelerdeki yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor.

Mahallelerin sorunları bir bir çözülüyor

13 Haziran 2018 16:31


MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi’nde bulunan ilköğretim okulunun yanındaki kanala koruge boru döşeyerek kapatırken Salihli’nin Karaağaç Mahallesi’nde yağışlı havalarda vatandaşların dere üzerindeki yol geçiş noktalarında yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için menfez çalışmasına başladı.



MASKİ’den Alifakı Mahallesi’ne anlamlı hizmet


MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi’ndeki Alifakı İlköğretim Okulu yanında kötü koku yapan ve öğrenciler için tehlike arz eden kanalda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. MASKİ ekipleri ayrıca, mahalle sınırları içerisinden geçen İstanbul otobanı yanındaki köprülerin altında biriken yağmur sularının sağlıklı bir şekilde tahliyesini sağlamak için yağmursuyu hattı döşemesini de bitirdi.


Yapılan çalışmalar sayesinde mahallenin büyük bir sorundan kurtulduğunu belirten Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, “Mahallemizdeki ilköğretim okulumuz yanında bulunan kanalı sağlıklı ve güvenli hale getirdi. Ekipler özveri ile çalıştı. İstanbul otobanı yanında bulunan köprünün altında yağmursuları büyük tehlike oluşturuyordu. Bu sorunumuz da giderildi" diyerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Karaağaç’ın taşkın sorunu bitiyor


MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde de dere ıslah çalışmasına başladı. Karaağaç Mahalle Muhtarlığı’ndan iletilen talep üzerine harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, 24 metrelik yerinde dökme menfez imalatı yapılarak yağmurlu havalarda yaşanan sıkıntılara son verileceğini kaydeden Karaağaç Mahalle Muhtarı Enver Yiğen, “Mahallemizin tam orta yerinden dere geçiyor. Buraya da zamanında küçük büzler döşenmiş ve bunlar gelen yağışları kaldırmıyor. Yağmur yağdığında, sular civardaki evlere doluyordu. Bu yüzden müracaatımızı yaptık. Şuan yeni menfezlerimiz yapılıyor. Artık böyle bir sıkıntımız kalmayacak” dedi.




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