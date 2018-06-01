Mahallelerin su sıkıntısı çözülüyor

MASKİ tarafından Gölmarmara ilçesinde 700 metrelik içme suyu şebeke hattını yenilemek için çalışmaları başlatırken Alaşehir ilçesine bağlı Soğukyurt Mahallesi’ndeki su yetersizliği nedeni ile yeni sondaj çalışmasına da başladı.

Atatürk Mahallesi’ne yeni içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nin Tahir Bey Caddesi’ndeki 700 metrelik içme suyu şebeke hattını yenilemek için çalışmalara başladı. Çalışmaları, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu yakından takip etti. Daire Başkanı Nohutçu’ya şube müdürlerinden Recep Günay da incelemeler esnasında eşlik etti.

MASKİ’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Atatürk Mahalle Muhtarı Ahmet Ergün, “Mahallemizde bulunan Tahir Bey Caddesi’nin önemli bir sorunu olan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasına MASKİ tarafından başlandı. Kısa aralıklarla kesinti yaşanan caddemizde ekonomik ömrünü doldurmuş hattın yenilenecek olması vatandaşımızı hem sevindirdi hem de rahatlattı. Gerçekten susuz hayat olmuyor. Büyükşehir ve MASKİ, inanılmaz iyi işler çıkartıyorlar. Manisa tarihinin en iyi hizmetlerini görüyoruz. Bizlere böyle faydalı ve güzel hizmetler sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve MASKİ ekiplerine mahallem ve şahsım adına teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.

MASKİ’den, Soğukyurt’a yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Soğukyurt Mahallesi’ndeki cazibeli su kaynağında yaşanan su yetersizliği nedeni ile yeni sondaj çalışmasına başladı. 196 metrede delgi çalışmalarının tamamlandığı sondajdan suyun içilebilirlik analizi için numune alımı gerçekleştirildi.

Soğukyurt Mahalle Muhtarı Yusuf Korkmaz, “Mahallemizde şimdiye kadar cazibeli su kullanıyorduk. Kaynağımız yetersiz gelmeye başladı. Suyu, kısıtlı olarak evlere verebiliyorduk. MASKİ sağ olsun sondaj çalışmasını başlattı. Sondajımızın delgi çalışması tamamlandı. Suyun analizi yapıldıktan sonra inşallah yeterli içme suyuna kavuşacağız. Mahallemizin su sorununu çözmek için yapılan bu hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederim” diye konuştu.