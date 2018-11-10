Mahalleliden Atatürk'e kasımpatılı anma

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi sakinleri bahçelerinden topladıkları kasımpatı çiçeklerinden çelenk yapıp, Atatürk büstüne sundu

Emirhacılı Mahallesi sakinleri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir programa imza attı. Emirhacılı Mahallesi sakinleri, Sevgi Odabaş önderliğinde saat 09.05'te bir araya gelerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi. Tören kapsamında mahalle meydanında toplanan Emirhacılı sakinleri, meydanda bulunan Atatürk büstüne kasımpatı çiçekleri bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Mahallelerinde bulunan kasımpatılardan çelenk yapan mahalle sakinleri bu örnek davranışları ile de sosyal medyada büyük ilgi gördü.