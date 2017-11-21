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21 Kasım 2017 10:48

Mahalleliden Başkan Kayda’ya hizmet teşekkürü

Salihli’nin Yılmaz Mahallesi sakinleri, mahallelerine kazandırılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mahalleliden Başkan Kayda’ya hizmet teşekkürü

21 Kasım 2017 10:48


Ziyarette mahalle sakinleri adına Özkan Sayar, Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Yılmaz Mahallesi’ne kazandırılan Çok Amaçlı Etkinlik Salonu için teşekkür etti. Sayar, “Düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerimizde uygun fiyata kullanabildiğimiz Çok Amaçlı Salon için Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde eksik olan düğün salonu ve projelerden dolayı Başkanımızı tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.


Kendisinin de Yılmaz Mahallesinde uzun yıllar ikamet ettiğini belirten Başkan Kayda, “Yola çıktığımız günden beri vatandaşlarımızın menfaatini hep ön planda tuttuk. Hayata geçirdiğimiz her proje siz değerli hemşehrilerim içindir” diyerek, ziyaretlerinden dolayı Yılmaz Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.


Ziyarete Başkan Yardımcısı Nuri Kaya ve Yılmaz Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Sorumlusu Halil Ünkaya da eşlik etti.




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