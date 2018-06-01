Mahalleliyi sevindiren çalışma

Geçmişte kanalizasyon sularının köy yollarına taştığını kaydeden mahalle sakinleri artık böyle bir sorun yaşamayacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projeler ile köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı sıkıntılarına son veriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Bünyaniosmaniye Mahallesi de altyapı dönüşümünü yaşıyor. 4 kilometrelik içme suyu şebeke çalışmasının tamamlandığı mahallede, 5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işinde de sona yaklaşıldı. 16 bin metrekare kilit parke taş döşeme işinin de hayata geçirileceği Bünyaniosmaniye’ye ayrıca bir adet fosseptik inşa edilecek.

Mahalle sakinleri hizmetlerden memnun

Mahalle sakinlerinden Adil Aslan, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin altyapı çalışması yapılıyor. Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederiz. Daha önceleri yaşadığımız çoğu sıkıntıdan ötürü başımız ağrımıştı. Eski kanalizasyon hattımızda yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle köy yollarında lağım suları akıyordu. Şimdi bu eski hat yenileniyor. Yapılan çalışmalar gayet güzel ve istediğimiz gibi olmaktadır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” derken, bir diğer mahalle sakini Ali Akyüz ise şunları söyledi: “Mahallemizde yapılan altyapı çalışmaları için Sayın Cengiz Ergün Başkanımıza çok teşekkür ederim. Köyümüzün böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Her şey çok güzel oluyor. Eskiden hatlarda yaşanan patlaklardan ovalara kadar su gidiyordu. Araziler bozuluyordu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”