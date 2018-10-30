Mahallenin umudu yeni sondajda

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile mahalleye yeni bir sondaj kazandırdı. Delgi çalışmasının tamamlandığı yeni sondajdan numune alım işlemi gerçekleştirildi. Saniyede 16 litre suya ulaşılan sondajdan alınan numunelerin olumlu gelmesi halinde mahallede yaşanan su sıkıntısı da çözülmüş olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'ndeki mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması sebebi ile yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. 200 metre derinliğe sahip yeni içme suyu sondajından saniyede 16 litre verim elde edildi. MASKİ teknik personeli Muhtar Bahtiyar Tosun ile birlikte numune alım işlemini gerçekleştirdi.

Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, yeni açılan içme suyu sondajından memnun olduklarını belirtti. Tosun, “Mahallemizdeki mevcut içme suyu sondajlarımız çok eskiydi. Yeni bir içme suyu sondajına ihtiyacımız vardı. Sağ olsun MASKİ yetkilileri sorunumuzu gidermek için çalışma başlattı. Sondajımızdan yüksek verimli içme suyuna ulaşıldı. İnşallah tahlil sonuçları olumlu gelir ve bir an önce evlere verilmeye başlanır. Bu hizmetin mahallemize gelmesinde öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.