Mahallesinin kaderini değiştirdi

Selendi’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli ve 300 nüfuslu Çamlıca Mahallesi yıllardır alamadığı hizmetleri muhtarın kendi çabalarıyla almaya başladı. 1969 yılına kadar Köle köy ismiyle anılan ve o yıl adı Çamlıca olarak değiştirilen mahallede yaşanan göç nedeniyle genelde yaşlı nüfus ikamet ediyor. 240 seçmeni bulunan Çamlıca, Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından mahalle statüsüne kavuşurken yenilikleri ise 2014 yılında 136 oyla seçtikleri muhtarları Bünyamin Demir ile yaşamaya başladı.

Gece bekçisi olarak başladığı memuriyet hayatına 2010 yılında emekli olarak son veren Bünyamin Demir 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde 136 oy alarak Çamlıca Mahallesinin muhtarı oldu. Demir, muhtar olarak seçildikten sonra mahallesine hizmet etmek için bir takım projeler üreterek hemen işe koyuldu. Mahallenin atıl durumdaki muhtarlık binasını ele alarak kendi el becerisi ile binayı baştan aşağı yenileyip, çevresini düğün ve hayır işlerinde kullanılmak üzere üstünü kapatıp, taban kısmına mermerler döşeyen Muhtar Demir, sağlık evini de dizayn etti. Mahallede bulunan 2 adet caminin minberlerini de kendi el becerileri ile yenileyip modern bir şekilde mahalle halkının hizmetine sunan Demir, camilerin dış cephelerini fayans döşeyip minarelerini de yine kendisi boyadı. Bununla da yetinmeyen muhtar Demir, mahalle halkının evlerinde ne işleri varsa yapmaya çalıştı.

Mahalle halkının takdirini toplayan Muhtar Demir, "Amacımız muhtarlık yapmak değil. 27 yıllık memuriyet hayatımdan sonra 2010 yılında emekli oldum. 2014 yerel seçimlerinde köyümün ve vatandaşlarımızın isteği ile muhtar adayı oldum vatandaşlarımızın desteği ile muhtar seçildik. Seçildikten sonra köyümüze hizmet adına bazı düşüncelerimiz oldu. İlçe belediyemizin görüşünü de alarak ilk olarak eskiden yapılmış köhne bina olan muhtarlık binamızı ve çevresini hayır ve eğlence yeri için kullanılmak üzere belediyemizin de desteği ile hayırseverlerin yardımlarıyla malzemeleri alıp işçiliğini kendim üstlenerek yeni yüzüyle vatandaşımıza kazandırdık. Bina içerisinde sağlık evi, muhtarlık binasını yeniledik. Köyümüzde bulunan 2 tane camimizin minberleri çok eski ve atıl durumdaydı, onları da işçiliğini kendim yaparak baya güzelleştirdik. Camilerimizin iç direklerine kaplamalar yapıp fayanslarını döşedik. Minarelerimizi boyadık." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye itfaiye müfrezesi binasının yapıldığını ancak hizmete girmediğini kaydeden Demir, mahalledeki alt yapı çalışmalarının kısa zaman içinde başlayacağını ve bunun sözünü aldıklarını belirtti. Demir, "Amacım muhtarlık yapmak değil köyüme hizmet etmek. Şu ana kadar yaptıklarım yeterli mi? Değil. Azimle devam edip köyümüze güzelleştireceğiz. Yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz. Mahalleme hizmet etmekten onur duyuyorum. Hayırsever vatandaşlarımız bize destek olduğu sürece resmi kurumlarımız bize destek olduğu sürece işçiliği kendimiz üstlenerek hizmet edeceğiz. Buna hiçbir engel yok. Durmak yok hizmete ve yola devam." şeklinde konuştu.