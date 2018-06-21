Yüksek bütçeli Hollywood filmlerini aratmayan güçlü aksiyon sahneleri ve ağlatan hikayesiyle Mahsusa filmi Aralık ayında vizyona girecek.

5 ayrı film platosu ile 82 kişilik VFX efekt uzmanı ve aksiyon dövüş ile silah eğitim uzmanlarının yer alacağı Mahsusa 100 yıllık mühür’ filmi Osmanlı’nın gizli servisini de beyaz perdeye taşımış olacak.

Filmin Yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Mehmet Çetin film hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: “Çanakkale savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat’ın namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın dikkatini çeker ve Teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle Teşkilata katılır. Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Bu sırada bu aşkı konu alan genç bir yazar Oya, bu aşkı romanlaştırdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.”

Amansız bir mücadelenin, derin ve duygusal bir aşkla buluştuğu bu hikayede, yüksek reel ve dijital aksiyon sahneleri kullanıldığını sözlerine ekleyen Çetin, Filmin yurt dışındaki aksiyon ve görsel efekt sahnelerinin ön çekimleri yapıldığını belirterek, “Mahsusa Filminin yapım hazırlıklarına başladık. Projede Murat Arkın, Atılgan Gümüş, Yaşar Karakulak, Insomnia isimli Amerikan yapımında rol alan Türk oyuncu Abdül Süsler gibi isimlerin yer almasını planlıyoruz. Ayrıca yerli-yabancı sürpriz oyuncular da rol alacak” dedi.

Filmde 5 ayrı film platosu ile 82 kişilik VFX efekt uzmanı ve aksiyon dövüş ile silah eğitim uzmanlarının yer alacağı filmin etkileyici sahneleri ile izleyicilerini maceradan maceraya sürükleyecek. Filmin bütçesinin ise 10 milyon Türk Lirasını bulması bekleniyor.

Filmin yapımcısı Mehmet Çetin; aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Hürkuş Filminin ortak yapımcısı, Dağ-2, Börü, Behzat Ç. gibi güçlü projelerle birlikte, yurt dışındaki bir çok filmin görsel efekt/aksiyonlarını yaparak da dikkat çekmişti.