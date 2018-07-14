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14 Temmuz 2018 10:39

‘Mahsusa 100 Yıllık Mühür’ün yeni jingle klibi yayınladı

Kısa süre önce çekimine başlanan ‘Mahsusa 100 Yıllık Mühür’ isimli filmin yeni klibi yayımlandı.

‘Mahsusa 100 Yıllık Mühür’ün yeni jingle klibi yayınladı

14 Temmuz 2018 10:39

Filmin sahnelerinin yer aldığı klip şimdiden büyük beğeni topladı.


Yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı ‘Mahsusa 100 Yıllık Mühür’ün yapım çalışmaları hızla sürüyor. Filmin yeni klibini yayınladıklarını belirten Mehmet Çetin, "Mahsusa filmimizin yurt dışı çekimlerini bitirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de bir kaç lokasyonda çekim yapacağız onun hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da VFX ekibimiz filmde aksiyon sahnelerinin geçeceği Türkiye Çanakkale ve Suriye’nin Şam kentini 1900’lü yıllara uygun olarak dijital ortamda ayağa kaldırdı. Bu bağlamda filmin müzik ekibi ise ilk jingle klibini yayınladı. Jingle’da filmde geçen olayları ve kahramanlıkları anlatıyor. Klip şimdi de büyük beğeni topladı" dedi.


Çetin ayrıca, jingle’in söz ve müziğini Dağ-2 ve Börü’nün müziklerini yapan Rhymetown grubunun yaptığını aktardı.


Rap tarzı Kasatura isimli şarkının sözleri ise şöyle:


"Bir asır öncesiydi kenetlendi üç hilal, Anadolumu dört bi yanda sardı düşman, ihtilal, Örgütlendi üç kişi Trakya’dan Trablus’a, İşgal hattı mermi değil siperlere ölüm kusar, İşlemez bu topraklara ne manda ne himayesi, Doğuda tarih yazdı üç Osmanlı fedaisi, Şahadet çok yakın korkmaz ölümle temastan, Büyüdü bombalarla on dördünde bir aslan [-Ali Reşat-], Yaralı halde Arap çöllerinde aç billaç, Mebrukenin imzası bi tutam kanlı saç, Her yerde gözyaşı var yaklaşıyor cihan savaşı, Yirmi bine göğüs gerdi kırk kişiyle Kuşçubaşı."




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