Makam odasında sivrisinek üretti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek ve larvasit mücadelesine hız kazandırdı. İl genelinde günün belirli saatlerinde ilaçlama faaliyetleri yürütülürken; Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş’dan da çarpıcı bir açıklama geldi. İnsanların, istemsiz bir şekilde sivrisinek oluşumuna katkıda bulunduğunu belirten Akbaş, makam odasında gerçekleştirdiği iki günlük bir çalışmanın sonuçlarını gözler önüne serdi. Yaklaşık 1 litrelik su içerisinde yüzlerce sivrisineğin oluştuğunu gözlemleyen Akbaş, vatandaşların gündelik hayatlarında ilaçlamaya gerek duymadan yapacakları küçük bir müdahaleyle sivrisinek oluşumunun önüne geçebileceğini dile getirdi.

Kapalı şişede 1 litrelik suda yüzlerce sivrisinek oluştu

Çalışması hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Sivrisinek ve karasinek mücadelesini ekiplerimiz yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kamuya ait bütün açık ve kapalı alanlarda larvasit ve uçkun mücadelesini yapıyoruz. Fakat bu periyotta gördük ki, bazı noktalarda sivrisinek üretimini biz kendimiz istemsiz olarak yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla ben kamu alanından alınan su numunesinde oluşan larvaların ürediğini göstermek istedim. İki gün önce ekiplerimiz tarafından bir kamu alanından yaklaşık 1 litrelik su numunesinde sivrisineklerin oluştuğunu gördük ve bu burada, makam odasında gerçekleşti. Su koyduğumuz kabın bantlı olan ağzını hava alması için küçük bir delik açtık ve larvaların seyrini izledik. Hava sıcaklığıyla birlikte, iki günde maalesef sivrisineklerin uçkuna çıktığını gördük. Vatandaşlarımız da aslında farkında olmadan, evlerinde bahçelerinde kendilerine ait alanlarda farkında olmadan, sivrisinek üretiyorlar. Buradaki amacımız vatandaşlarımızı bilgilendirip, hiç ilaç dahi kullanmadan sivrisinek üretiminin önüne geçebileceğimizi göstermek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak biz gerekli yatırımları yapıyoruz, larvasit, uçkun, rezidüel anlamında ilaçlarımızı, alet ekipmanlarımızı sağlıyoruz. Fakat alınacak birtakım tedbirlerle, bu yatırımların birçoğunun başka kanallara yönlendirilmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bizim elimizde olan bir şey. Vatandaşlarımız bahçelerinde bekleyen su bidonlarını, örneğin çiçek saksılarında bekleyen suları, elleriyle tahliye ettiklerinde herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmadan ve sivrisinek üretimine maruz kalmadan hem rahat bir yaşama kavuşacaklar hem de dolaylı olarak bizim ilaçlama faaliyetlerimize destek olacaklar. Çünkü ilimiz, tarım ve hayvancılık şehri. Aklınıza gelebilecek birçok noktada bulunan suların ya da kullanılmayan havuzlar gibi yerlerde üreme alanlarının insanlardan kaynaklandığını tespit ettik. Çok basit yöntemlerle bu sivrisinek oluşumunun önüne geçilebileceğini vatandaşlarımıza anlatmak. Umuyorum bu deneyimizde faydalı olur. Bir alanda az ya da çok durgun bir su varsa, bu alanda sivrisinek üreyebilir. Sivrisinekler yeşillik alanda üremezler, üremek için suya ihtiyaç duyarlar. Bu suyun miktarı önemli değildir. Sivrisineğin gelip yumurtasını bırakması ve üremesi için çok az bir miktar su bile yeterlidir. Herhangi bir ilaca gerek kalmadan bu suyun tahliye edilmesi bizim için yeterlidir. Eğer, tahliye edilemeyecek düzeydeyse bize haber vermelerinin durumunda biz uçkun mücadelesini yapıyoruz. Umuyorum halkımızı bilinçlendirmek adına yaptığımız bu çalışma faydalı olur" diye konuştu.