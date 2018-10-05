Maldan Göleti tamamlanınca üretici kazanacak

810 dekar araziyi sulayacak Manisa Maldan-Sarısu Göleti projesinin yüzde 95'i tamamlandı. Gölette su tutulmaya başlanırken, Manisa ovasına 2019 yaz sezonundan itibaren Maldan-Sarısu Göleti'nden su verilmesi planlanıyor. Maldan-Sarısu Göleti ve Sulamasının çiftçiye her yıl ortalama 908 bin lira ek gelir sağlaması bekleniyor.

Geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle gövdesi zarar gören Maldan-Sarısu Göleti'nde geri sayım başladı. 810 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak projenin yüzde 95'i bitirildi.

2019 sulama sezonuna yetişecek

'Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi'nde şu ana kadar enerji temini, ulaşım yolları, dolusavak, enjeksiyon imalatları, gövde dolgusu ve sulama hattı inşaatları tamamlandı. Gölette su tutulmaya başlanırken, pompalar takılır takılmaz sulama hatlarına test amaçlı su verilmeye başlanacağı açıklandı. Projenin tamamlanmasına çok bir süre kalması bölge üreticilerini sevindirirken, projenin önümüzdeki yıldan itibaren 810 dekar araziye can suyu sağlaması planlanıyor.

570 bin metreküp su depolayacak

Manisa Merkez Sarısu deresi üzerine inşa edilen göletin gövde yüksekliği temelden 24 metre olacak ve 570 bin metreküp su tutacak. 'Maldan-Sarısu Göleti ve Sulaması Projesi' tamamlandığında hem bölgede ürün çeşitliliği artacak hem de üreticiye aynı tarladan birkaç kez hasat imkanı sağlayacak. Proje sayesinde üretici için sulama maliyetleri düşerken yeraltı suyu kullanımının da azalacağı bildirildi. Maldan-Sarısu Göleti ve Sulamasının devreye girmesinin ardından çiftçiye her yıl ortalama 908 bin lira ek gelir sağlaması bekleniyor.