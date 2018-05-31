Maninsa BBSK’nin dev adamları şampiyonluk yolunda

Ligi’nde final grubu maçlarında zirvede olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Boluspor’u 71-54 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları şampiyonluk yolunda engelleri aşmaya devam ediyor. Ligi’nde final grubu maçlarında zirvede olan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Artvin engelini galibiyetle aşan yeşil beyazlı ekip Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Boluspor’u 71 -54 mağlup ederek 18 puana ulaşarak liderliği sürdürdü.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede 2-0 yenik başladıktan sonra Çağıl ve Recai’nin attığı üçlük basketlerle 6-2 öne geçen yeşil beyazlı dev adamlar bu dakikadan itibaren hiç yenik duruma düşmedi. Maçın ilk periyodunu 13-10 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotu da önde tamamladı. İkinci periyodu 22-9 farklı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları üçüncü periyodu ise 21-17 kazandı. Son periyodu 15-18 kaybeden temsilcimiz salondan 71-54 galip ayrılmasını bildi.

Maçın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamları sevinçlerini maçı izlemeye gelen sevenleriyle birlikte doyasıya yaşadı. Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, oyunculardan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Fethiye Belediyespor maçında da galibiyet sözü aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu, Bora Çaylan, Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, daire başkanları ve basketbol severler zorlu maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor’u yalnız bırakmadılar.